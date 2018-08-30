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    Модрич — лучший футболист сезона, Роналду — лучший нападающий ЛЧ

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    Хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич был признан лучшим футболистом по итогам сезона-2017/18 и лучшим полузащитником Лиги чемпионов прошлого сезона, сообщает официальный сайт УЕФА.

    Лука Модрич
    Лука Модрич
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    В шорт-лист лучших игроков вошли также египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах и португальский форвард «Реала» Криштиану Роналду.

    На награду лучшего хавбека претендовали также одноклубник Модрича Тони Кроос и полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне.

    Модрич вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона. Затем полузащитник в составе сборной Хорватии дошёл до финала чемпионата мира, где хорваты уступили французам со счётом 2:4.

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, который в прошлом сезоне выступал за «Реал» признан лучшим нападающим Лиги чемпионов по итогам сезона-2017/18.

    На эту награду также претендовали египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах и аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси.

    Португальский форвард принял участие в 13 матчах турнира, в которых забил 15 голов и отметился тремя результативными передачами.

    Защитник «Реала» Серхио Рамос признан лучшим защитником Лиги чемпионов по итогам сезона-2017/18.

    На эту награду также претендовали партнёры Рамоса по команде бразилец Марсело и француз Рафаэль Варан.

    Испанский футболист принял участие в 11 матчах турнира, в которых отметился одним голом.

    Голкипер «Реала» Кейлор Навас признан лучшим вратарём Лиги чемпионов по итогам сезона-2017/18.

    На эту награду также претендовали бразильский голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер, выступавший в прошлом сезоне за «Рому», и итальянский вратарь «ПСЖ» Джанлуджи Буффон, который в прошлом сезоне защищал ворота «Ювентуса».

    Голкипер из Коста-Рики принял участие в 11 матчах турнира, в которых он пропустил 13 мячей и совершил 29 сейвов.

    Лучшей футболисткой Европы в сезоне 2017/18 по версии УЕФА стала датская нападающая «Вольфсбурга» Пернилле Хардер.

    На награду также претендовали Амандин Анри (Франция, «Портленд Торнс»/«Лион») и Ада Хегерберг («Лион»). 0

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