«РБ Лейпциг» выбил «Зарю» из Лиги Европы

В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы немецкийобыграл на своём поле луганскуюсо счётом 3:2.

В составе хозяев забитые мячи на свой счёт записали Тимо Вернер (7), Жан-Кевин Огустен (69) и Эмиль Форсберг, который забил победный гол в этом матче с пенальти на 90-й минуте.

В составе украинской команды отличились Рафаэл Ратау (35) и Артём Гордиенко (48).

В первом матче команды сыграли вничью со счётом 0:0. «РБ Лейпциг» вышел в групповой этап Лиги Европы, а «Заря» своё участие в турнире завершила.

В другом ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы «Астана» победила на своём поле АПОЭЛ — 1:0 (2:1 по пенальти).

В основное время казахстанской команде удалось победить благодаря голу Педро Энрике с пенальти на 16-й минуте.

В первой встрече команда из Кипра также победила со счётом 1:0. Игра перешла в экстра-таймы, а потом и в серию пенальти, в которой точнее оказались футболисты «Астаны».

Казахстанцы вышли в групповой этап турнира, а киприоты своё участие в Лиге Европы завершили.

В другом ответном матче раунда плей-офф АЕК из Ларнаки разгромил словенский «Тренчин» со счётом 3:0.

В первом матче команды сыграли вничью со счётом 1:1. Таким образом, киприоты вышли в групповой этап, а словенцы из турнира вылетели.

В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы румынский «ЧФР Клуж» уступил на своём поле люксембургскому «Дюделанжу» со счетом 2:3.

В первом матче «Дюделанж» победил со счётом 2:0. Таким образом, румынская команда из турнира вылетела, а люксембургский клуб впервые в истории своей страны вышел в групповой этап Лиги Европы.

В других ответных матчах раунда плей-офф Лиги Европы болгарский «Лудогорец» разгромил «Торпедо» из Кутаиси со счётом 4:0 и вышел в следующий раунд турнира, а азербайджанский «Карабах» пробился в групповой этап Лиги Европы после разгромной победы над «Шерифом» (3:0). 0