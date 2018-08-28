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    «Зенит» действительно предложил контракт Маркизио, сообщил Орлов

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    Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов заявил, что петербургский «Зенит» действительно сделал предложение бывшему полузащитнику «Ювентуса» Клаудио Маркизио.

    Клаудио Маркизио
    Клаудио Маркизио
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    Ранее Goal.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport сообщил, что сине-бело-голубые сделали игроку предложение о подписании контракта. Маркизио пока не уверен в целесообразности переезда в Россию и взял время на размышления.

    «Семак ждёт, что ему до 31 августа кого-то приобретут. Ему обещали новичка, и это должен быть опытный футболист.

    Прошла информация о Маркизио, и ему действительно предложили контракт, но высока конкуренция. Он свободный агент, и ему надо идти с очень хорошими подъёмными.

    Может появиться и защитник, и необязательно приобретать — можно взять в аренду. Конечно, "Зениту" необходимо усиление», — сказал Орлов в эфире передачи «ГСО Live».

    Ранее сообщалось, что на Маркизио претендуют также «ПСЖ», «Монако», «Спортинг», «Севилья» и клубы MLS, среди которых «Монреаль Импэкт».

    32-летний хавбек является воспитанником «Ювентуса», за основную команду которого выступал с 2006 года. 0

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