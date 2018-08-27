В ФНЛ установлен рекорд посещаемости по итогам тура

В первенстве Футбольной национальной лиги установлен рекорд посещаемости по итогам тура, сообщает пресс-служба турнира.

В общей сложности десять матчей восьмого тура сезона 2018/19 посмотрели 112 367 зрителей (в среднем 11237 за матч).

Предыдущий рекорд был установлен 6 мая в 37-м туре прошлого первенства, за десятью матчами которого воочию наблюдали 98 118 зрителей.

Самую большую аудиторию собрала встреча в Нижнем Новгороде, где хозяева принимали «Авангард» — 31 369 зрителей. 29 673 зрителя посетили встречу «Ротор» — «Факел» в Волгограде.

Наконец, на матч «Мордовия» — «Чертаново» пришло 24 326 зрителей. 0