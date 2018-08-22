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    Джеррард: Фанаты «Рейнджерс» могут просто «снести крышу» стадиона!

    Рейнджерс Лига Европы Уфа Футбол России
    Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард заявил, что рассчитывает на мощную поддержку болельщиков в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы против «Уфы».

    Стивен Джеррард
    Стивен Джеррард
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    «Уверен, что будет аншлаг. Наши болельщики с нетерпением ждут матч, они могут просто "снести крышу" стадиона! Думаю, что мы должны играть, чувствуя их поддержку.

    Мы должны атаковать, жду, что мы проведём великолепный матч. Постараемся сыграть агрессивно, много двигаться. В такой футбол мы играли во втором тайме матча против "Марибора".

    Игроки "Уфы" техничны, думаю, что они постараются сыграть с нами на контратаках. Мы хорошо знаем их сильные стороны, но мы также понимаем их слабые стороны.

    Моя работа — подготовить план на игру, чтобы мы были готовы. А дальше уже наступает дело игроков, они должны заставить болельщиков гордиться ими. Я уверен, что они способны на это», — цитирует Джеррарда Sky Sports.

    Победитель противостояния выйдет в групповой этап Лиги Европы. 0

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