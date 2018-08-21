«Бавария» нацелилась на Дибалу и Гризманна

Немецкий клуб рассматривает 24-летнего аргентинца в качестве замены хавбеку Арьену Роббену.
Сообщается, что туринский клуб согласится расстаться с форвардом, если трансферное предложение составит свыше 100 миллионов евро.
Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. В составе клуба он три раза становился чемпионом Италии.
В минувшем сезоне аргентинец провел 46 игр за «старую синьору», забил 26 голов и отдал 5 результативных передач.
Кроме того, «Бавария» хочет приобрести нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.
27-летний француз является приоритетным кандидатом на замену Роббену и Франку Рибери, утверждает издание.
Напомним, что соглашение Гризманна с «Атлетико» рассчитано до 2022 года. Сумма отступных составляет 200 миллионов евро.
Гризманн выступает за «Атлетико» с 2014 года. В составе мадридского клуба он выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. 0