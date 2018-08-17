«Оренбург» на выезде обыграл «Анжи»

Матч завершился победой гостей со счетом 3:1.
«Анжи» открыл счет в матче на 12-й минуте благодаря точному удару Ивана Новосельцева.
На 41-й минуте хозяева могли увеличивать свое преимущество. Иван Маркелов заработал одиннадцатиметровый, однако сам же его не реализовал — Евгений Фролов среагировал на удар.
«Оренбург» отыгрался во второй половине матча — после фола Новосельцева арбитр указал на «точку». С пенальти отличился Денис Попович.
На 77-й минуте «Оренбург» вышел вперед — после паса Адесойе Ойеволе отличился Алексей Сутормин.
Еще через шесть минут гости поставили точку в матче — Андреа Чуканов отправил мяч в сетку красивым ударом с лета.
После этого матча «Оренбург» набрал 9 очков и догнал «Зенит». У «Анжи» — 3 очка и одиннадцатая строчка.