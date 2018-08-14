ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаЗакулисье от Поля Погба. Француз намекнул на проблемы в «МЮ»
  • 22:25
    • «Спартак» сыграл вничью с ПАОК и вылетел из Лиги чемпионов
  • 23:24
    • «Аякс» разгромил «Стандард» в квалификации ЛЧ
  • 23:05
    • «Бенфика» прошла «Фенербахче» в отборе ЛЧ
  • 22:52
    • АЕК выбил «Селтик» из Лиги чемпионов
  • 22:01
    • «Рома» усилилась чемпионом мира-2018
    Все новости спорта

    АЕК выбил «Селтик» из Лиги чемпионов

    Лига чемпионов Селтик АЕК Афины Динамо Загреб Календарь Лиги чемпионов
    Афинский АЕК одержал домашнюю победу над шотландским «Селтиком» (2:1) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Хозяева открыли счет в матче на 6-й минуте — отличился бразильский защитник Родриго Гало. На 50-й минуте хорватский нападающий Марко Ливайя удвоил преимущество греческого клуба.

    «Селтик» отквитал один мяч на 78-й минуте — гол забил Скотт Синклейр.

    Первый матч завершился вничью 1:1. По сумме двух матчей АЕК вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где сыграет с «Види», а «Селтик» продолжит еврокубковую борьбу в групповом этапе Лиги Европы.

    В другом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов загребское «Динамо» на своем поле обыграло «Астану» со счётом 1:0.

    Автором единственного гола встречи стал Марио Гавранович, забивший на 74-й минуте.

    Первая игра также принесла победу хорватской команде — 2:0. Загребское «Динамо» вышло в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где встретится со швейцарской командой «Янг Бойз».

    Матчи пройдут 21 и 28 августа. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Греческий ад. «Спартак» не выстоял, но сохранил шансы
  • 09/08/2018 в 00:51
    •
  • Прогноз
  • «Реал» — «Атлетико»
  • 1.81
  • Завтра в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Мадридская битва за Суперкубок
  • «Реал» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Артем Дзюба Футбол Дзюба снова спасает беззубый «Зенит»Реакция СМИ на вымученную победу питерцев в Казани 02:230
  • 20:46
    • Месси приостановил выступления за сборную Аргентины
  • 19:46
    • РФС запретил «Рубину» регистрировать новых игроков
  • 18:16
    • Суд признал законным переход Ташаева в «Спартак»
    Иван Ракитич Футбол Трансферный дайджест. 7-13 августаОтпустит ли «Барселона» Ивана Ракитича, убежит ли Тиаго Алькантара из «Баварии», продаст ли «Севилья» Стивена Нзонзи и другие трансферные новости последних дней 01:540
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. ПАОК даст бой «Спартаку»
  • 3,64
    •
  • 22:42
    • Адриано извинился перед игроками «Спартака» за удаление в матче с ПАОКом
  • 22:13
    • Медведев проиграл Чоричу на старте «Мастерса» в Цинциннати
  • 21:39
    • Хачанов победил на старте «Мастерса» в Цинциннати
    Лионель Месси Футбол Месси покорил новую вершинуРеакция прессы на матч «Севилья» — «Барселона» Вчера в 18:490
  • 17:57
    • Хоккей включен в программу Олимпиады-2022
  • 16:28
    • «Милан» арендовал полузащитника «Челси»
  • 16:17
    • «Валенсия» объявила об аренде Черышева
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие