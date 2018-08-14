АЕК выбил «Селтик» из Лиги чемпионов

Афинскийодержал домашнюю победу над шотландским(2:1) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Фрагмент матча twitter.com/AEK_FC_OFFICIAL 50 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Хозяева открыли счет в матче на 6-й минуте — отличился бразильский защитник Родриго Гало. На 50-й минуте хорватский нападающий Марко Ливайя удвоил преимущество греческого клуба.

«Селтик» отквитал один мяч на 78-й минуте — гол забил Скотт Синклейр.

Первый матч завершился вничью 1:1. По сумме двух матчей АЕК вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где сыграет с «Види», а «Селтик» продолжит еврокубковую борьбу в групповом этапе Лиги Европы.

В другом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов загребское «Динамо» на своем поле обыграло «Астану» со счётом 1:0.

Автором единственного гола встречи стал Марио Гавранович, забивший на 74-й минуте.

Первая игра также принесла победу хорватской команде — 2:0. Загребское «Динамо» вышло в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где встретится со швейцарской командой «Янг Бойз».

Матчи пройдут 21 и 28 августа. 0