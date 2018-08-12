«Уфа» может купить хавбека «Домжале»

Полузащитник словенскогоблизок к переходу в, сообщает Nogomania.

Ловро Бизяк twitter.com/nkdomzale 50 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«В понедельник Ловро пройдет медицинское обследование. Если все будет в порядке, с ним будет подписан контракт, игрок будет внесен в заявку команды», — говорится в сообщении.

24-летний футболист отметился голом в ворота «Уфы» в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Команды дважды сыграли вничью (0:0, 1:1), но российский клуб прошел в следующий этап турнира за счет гола, забитого в гостях.

В минувшем сезоне Бизяк провел в составе «Домжале» 33 матча и стал лучшим бомбардиром команды, отметившись 13 забитыми мячами в чемпионате Словении. 0