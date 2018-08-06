Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы

Соперником «Уфы» в плей-офф квалификации турнира может стать победитель матча «Рейнджерс» — «Марибор».
«Зенит», в случае выхода в раунд плей-офф, может сыграть с победителем пары «Хиберниан» — «Мольде».
Остальные результаты жеребьевки Лиги Европы:
«Олимпия»/ХИК — «Црвена Звезда»/«Спартак» (Трнава)
«Хапоэль» Б-Ш/АПОЭЛ — «Астана»/«Динамо» (Загреб)
«Корк Сити»/«Русенборг» — «Зальцбург»/«Шкендия»
«Легия»/«Дюделанж» — «Алашкерт»/«ЧФР Клуж»
«Спартак» (Юрмала)/«Судува» — «Селтик»/АЕК
«Шериф»/«Валур» — «Карабах»/БАТЭ
«Мальмё»/«Види» — «Нью-Сейнтс»/«Мидтьюлланн»
«Торпедо» (Кутаиси)/«Кукеси» — «Лудогорец»/«Зриньски»
«Сигма»/«Кайрат» — «Севилья»/«Жальгирис»
«Слован»/«Рапид» — «Хайдук»/«Стяуа»
«Сарпсборг»/«Риека» — «Пюник»/«Маккаби» Т-А
«Аполлон»/«Динамо» (Брест) — «Витесс»/«Базель»
«Ягеллония»/«Гент» — «Мариуполь»/«Бордо»
«Норшелланн»/«Партизан» — «Бешикташ»/ЛАСК
«Хапоэль» Х/«Аталанта» — ЦСКА (София)/«Копенгаген»
«Тренчин»/«Фейеноорд» — «Штурм»/АЕК (Кипр)
«Генк»/«Лех» — «Спартак» (Суботица)/«Брондбю»
«Олимпиакос»/«Люцерн» — «Истанбул Башакшехир»/«Бёрнли»
«Заря»/«Брага» — «Лейпциг»/«Университатя»
Первые встречи состоятся 23 августа, ответные — 30 августа. 0