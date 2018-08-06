Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов

Московский «Спартак», как и сообщалось ранее, в случае победы над ПАОКом встретится с победителем пары «Бенфика» — «Фенербахче».
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов:
«Црвена Звезда» (Бельгия)/«Спартак» (Трнава, Словакия) — «Зальцбург» (Австрия)/«Швендия» (Македония)
«Карабах» (Азербайджан)/БАТЭ (Белоруссия) — ПСВ (Нидерланды)
«Янг Бойз» (Швейцария) — «Астана» (Казахстан)/«Динамо» (Загреб, Хорватия)
«Мальмё» (Швеция)/«Види» (Венгрия) — «Селтик» (Шотландия)/АЕК (Греция)
«Бенфика» (Португалия)/«Фенербахче» (Турция) — ПАОК (Греция)/«Спартак» (Россия)
«Стандард» (Бельгия)/«Аякс» (Нидерланды) — «Славия» (Чехия)/«Динамо» (Киев, Украина)
Первые матчи пройдут 21 и 22 августа, ответные — 28 и 29 августа. 0