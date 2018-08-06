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    ЦСКА проиграл на своем полеНеузнаваемые «армейцы». ЦСКА грозит роль середняка
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    Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов

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    Стали известны все пары противостояний заключительного раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

    Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов
    Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов
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    Московский «Спартак», как и сообщалось ранее, в случае победы над ПАОКом встретится с победителем пары «Бенфика» — «Фенербахче».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов:

    «Црвена Звезда» (Бельгия)/«Спартак» (Трнава, Словакия) — «Зальцбург» (Австрия)/«Швендия» (Македония)

    «Карабах» (Азербайджан)/БАТЭ (Белоруссия) — ПСВ (Нидерланды)

    «Янг Бойз» (Швейцария) — «Астана» (Казахстан)/«Динамо» (Загреб, Хорватия)

    «Мальмё» (Швеция)/«Види» (Венгрия) — «Селтик» (Шотландия)/АЕК (Греция)

    «Бенфика» (Португалия)/«Фенербахче» (Турция) — ПАОК (Греция)/«Спартак» (Россия)

    «Стандард» (Бельгия)/«Аякс» (Нидерланды) — «Славия» (Чехия)/«Динамо» (Киев, Украина)

    Первые матчи пройдут 21 и 22 августа, ответные — 28 и 29 августа. 0

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