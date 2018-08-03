«Кайрат» с Аршавиным в составе выбил «АЗ Алкмар» из Лиги Европы

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы голландскийобыграл казахстанский

Фрагмент матча az.nl 50 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Встреча проходила на стадионе «АФАС» и завершилась со счетом 2:1.

«Кайрат» вышел вперед на 28-й минуте благодаря точному удару полузащитника Бауыржана Исламхана с пенальти.

Голландской команде удалось отыграться на 41-й минуте, когда отличился хавбек Гус Тиль.

Еще один мяч «АЗ Алкмар» забил забил с пенальти в исполнении Теуна Коопмейнерса в концовке игры.

В составе «Кайрата» 70 минут на поле провел российский нападающий Андрей Аршавин.

В первом матче в Казахстане «Кайрат» победил со счетом 2:0, поэтому в следующий раунд квалификации вышел именно он.

Другие результаты:

«Уйпешт» — «Севилья» — 1:3 (первый матч — 0:4)

«Бордо» — «Вентспилс» — 2:1 (1:0)

«Рейнджерс» — «Осиек» — 1:1 (1:0)

«Сараево» — «Аталанта» — 0:8 (2:2) 0