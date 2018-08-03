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    «Кайрат» с Аршавиным в составе выбил «АЗ Алкмар» из Лиги Европы

    Лига Европы АЗ Алкмар Севилья Футбол Испании Бордо Футбол Франции Рейнджерс Аталанта Футбол Италии
    В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы голландский «АЗ Алкмар» обыграл казахстанский «Кайрат».

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    Встреча проходила на стадионе «АФАС» и завершилась со счетом 2:1.

    «Кайрат» вышел вперед на 28-й минуте благодаря точному удару полузащитника Бауыржана Исламхана с пенальти.

    Голландской команде удалось отыграться на 41-й минуте, когда отличился хавбек Гус Тиль.

    Еще один мяч «АЗ Алкмар» забил забил с пенальти в исполнении Теуна Коопмейнерса в концовке игры.

    В составе «Кайрата» 70 минут на поле провел российский нападающий Андрей Аршавин.

    В первом матче в Казахстане «Кайрат» победил со счетом 2:0, поэтому в следующий раунд квалификации вышел именно он.

    Другие результаты:

    «Уйпешт» — «Севилья» — 1:3 (первый матч — 0:4)
    «Бордо» — «Вентспилс» — 2:1 (1:0)
    «Рейнджерс» — «Осиек» — 1:1 (1:0)
    «Сараево» — «Аталанта» — 0:8 (2:2) 0

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