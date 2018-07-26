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    Газизов: С нетерпением ждем старта на еврокубковой арене

    Лига Европы Уфа
    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал предстоящий дебют команды в еврокубках против словенского клуба «Домжале».

    Шамиль Газизов
    Шамиль Газизов
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    «Настроение у нас очень хорошее, с нетерпением ждем старта на еврокубковой арене. Команда готовится к важнейшему матчу, а мы ждем праздника и надеемся, что стадион заполнится полностью.

    Для нас это новый опыт, но рано или поздно его необходимо было приобретать. Сложного в этом ничего не видим. Считаю, что на данный момент мы готовы по всем параметрам. Насколько я прав или не прав, покажут предстоящие игры», — цитируют Газизова «Известия».

    Напомним, первая игра между «Уфой» и «Домжале» состоится 26 июля и начнется в 17:00 по мск. 0

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