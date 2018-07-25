«Селтик» обыграл «Русенборг» в рамках квалификации ЛЧ

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионоводержал домашнюю победу над новрежскимсо счётом 3:1.

За «Русенборг» отличился норвежский защитник Биргер Мелинг, открывший счет в матче на 15-й минуте.

В составе победителей дубль на 43-й и 75-й минуте оформил французский нападающий Одсонн Эдуард, ещё один гол на свой счёт записал на 46-й минуте французский хавбек Жюль Нтшан.

Ответный матч «Русенборг» и «Селтик» проведут в Тронхейме (Норвегия) на стадионе «Леркендал» 1 августа.

Победитель противостояния встретится в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов с афинским клубом АЕК. 0