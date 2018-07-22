Трансфер защитника «Депортиво»в «Краснодар» сорвался, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Ранее «Краснодар» объявил о переходе 28-летнего бразильца. Сидней прибыл в расположение «быков» в Австрии и по возвращении в Краснодар должен был подписать личный контракт, но агентам футболиста не удалось договориться с российским клубом.

Сообщается, что бразильский защитник уже покинул расположение «быков». В ближайшее время футболист должен вернуться к предсезонной подготовке в «Депортиво».

В прошлом сезоне Сидней провел в Примере 21 матч, забил один гол и отдал одну голевую передачу. 0