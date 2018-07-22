«Манчестер Юнайтед» готов увеличить предложение по Магуайру

Как сообщает Daily Mail,продолжает рассчитывать на покупку защитника

Гарри Магуайр skysports.com 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Манкунианцы готовы увеличить свое предложение за 25-летнего футболиста до 65 миллионов фунтов. Но сначала им придется продать одного из трех защитников — Маркоса Рохо, Эрика Байи или Криса Смоллинга.

Отмечается, что «Лестер» не хочет продавать игрока и планирует подписать с ним новый контракт, сделав его одним из наиболее высокооплачиваемых игроков команды. Зарплата защитника может составить 83 тысячи евро в неделю.

В прошлом сезоне Магуайр провел в чемпионате Англии 38 матчей, забил два мяча и сделал четыре передачи. 0