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    Дзагоев: Уже по звуку могу определить, сильно ли порвал мышцу

    Сборная России Футбол России Чемпионат мира по футболу-2018 ЦСКА Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Полузащитник сборной России Алан Дзагоев рассказал о проблемах со здоровьем во время чемпионата мира—2018.

    Алан Дзагоев
    Алан Дзагоев
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    «Когда получил травму в матче с Саудовской Аравией, то сразу понял, что это задняя поверхность бедра. Это для меня не в первый раз, опять услышал неприятный щелчок.

    Конечно, я всё проклинал. Не хочется сейчас произносить те слова, которые тогда говорил. Понимал, что это пропуск минимум двух недель и что шансов сыграть дальше на чемпионате мира почти нет.

    Щелчки всегда бывали разные. В принципе уже по звуку могу определить, сильно порвал мышцу или не сильно.

    Страшно звучит, что могу определить степень травмы по щелчку? Ну да, опыт у меня большой. Никому его не пожелаю. В общем, мысли тогда были не лучшие.

    Что случилось со спиной перед матчем с хорватами? Тут ничего сложного, то есть это для меня всё сложно и непонятно. У меня бывает такое, что защемит спину.

    До этого на сборах так было — в ЦСКА. Об этом мало кто знает, только люди из клуба. Приехал на сборы, защемило спину, и в эти 10 дней было так: чихну — сразу резкая боль в спине.

    Я мог только лежать на боку — такая боль была. С тех пор прошло два года, и вот снова защемило спину на сборе, ни с чего. Есть давние проблемы со спиной.

    Сосредоточился на восстановлении травмированной ноги, подзабыл о спине — и вот результат. Быстро восстановили, и я должен сказать большое спасибо медштабу.

    За день поколдовали надо мной и помогли встать на ноги», — сказал Дзагоев в интервью пресс-службе сборной. 0

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