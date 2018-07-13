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    Фан-зона ЧМ-2018 в Самаре будет демонтирована до 26 июля

    Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Работы по демонтажу фан-зоны чемпионата мира в Самаре будут закончены 26 июля, передает ТАСС.

    Фестиваль болельщиков в Самаре
    Фестиваль болельщиков в Самаре
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    Фестиваль болельщиков, расположенный на площади Куйбышева в центре города и рассчитанный на 20 тысяч зрителей, продолжит работать до 15 июля.

    Демонтаж начнется 16 июля, работы планируется завершить 26 июля. После этого будет открыто движение по улицам, которые были перекрыты во время проведения мундиаля.

    Во время ЧМ-2018 Самара приняла матчи Коста-Рика — Сербия (0:1), Дания — Австралия (1:1), Уругвай — Россия (3:0), Сенегал — Колумбия (0:1), Бразилия — Мексика (2:0) и Англия — Швеция (2:0). 0

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