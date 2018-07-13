Фан-зона ЧМ-2018 в Самаре будет демонтирована до 26 июля

Работы по демонтажу фан-зоны чемпионата мира вбудут закончены 26 июля, передает ТАСС.

Фестиваль болельщиков, расположенный на площади Куйбышева в центре города и рассчитанный на 20 тысяч зрителей, продолжит работать до 15 июля.

Демонтаж начнется 16 июля, работы планируется завершить 26 июля. После этого будет открыто движение по улицам, которые были перекрыты во время проведения мундиаля.

Во время ЧМ-2018 Самара приняла матчи Коста-Рика — Сербия (0:1), Дания — Австралия (1:1), Уругвай — Россия (3:0), Сенегал — Колумбия (0:1), Бразилия — Мексика (2:0) и Англия — Швеция (2:0). 0