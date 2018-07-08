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    Головин занял третье место в списке главных открытий ЧМ-2018

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    Издание FourFourTwo на своем сайте опубликовало рейтинг главных открытий чемпионата мира по футболу, в который вошли десять футболистов.

    Александр Головин
    Александр Головин
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    На третьем месте оказался полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин.

    «Александр Головин хорошо знаком болельщикам "Арсенала" — полузащитник ЦСКА забил прекрасный гол в матче против "канониров" в Лиге Европы. Однако теперь и остальной мир познакомился с талантливым россиянином.

    22-летний игрок забил зрелищный гол со штрафного и сделал две голевые передачи в матче открытия чемпионата мира против Саудовской Аравии, а затем продолжил шоу в победной игре с Египтом.

    Также он оказался одним из ключевых игроков в составе сборной России в матче против Испании. Он хладнокровно реализовал пенальти в послематчевой серии.

    Неудивительно, что вероятный наставник "Челси" Маурицио Сарри хочет сделать Головина своим первым летним трансфером», — говорится в материале.

    Полностью рейтинг выглядит так:

    1. Ирвин Лосано (Мексика)
    2. Такаси Инуи (Япония)
    3. Александр Головин (Россия)
    4. Анте Ребич (Хорватия)
    5. Хуан Кинтеро (Колумбия)
    6. Бенжамен Павар (Франция)
    7. Родриго Бентанкур (Уругвай)
    8. Мусса Ваг (Сенегал)
    9. Чо Хён У (Южная Корея)
    10. Виктор Классон (Швеция) 0

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