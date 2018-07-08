Жиру: С гордостью покажу Анри, что он выбрал не ту сборную

Нападающийвысказал свое мнение о работев тренерском штабе

«Странно видеть его в противоположном лагере. Он здесь для того, чтобы учиться, прогрессировать в тренерском ремесле. Это легенда французского футбола, его все очень уважают. Конечно, я предпочел бы видеть его в нашей команде, послушать его советы. Но ревновать нет смысла», — сказал Жиру, слова которого приводит AFP

«Я не обижаюсь за его критику, которую он высказывал, работая на телевидении. Это было его работой. Моя же работа — хорошо играть и представлять сборную Франции. С гордостью покажу Анри, что он выбрал не тот лагерь. Для него это будет особенный матч», — также отметил нападающий.

Напомним, сборные Франции и Бельгии встретятся в полуфинале чемпионата мира-2018 10 июля. 0