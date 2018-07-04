Габулов: Не согласны с тем, что сборная России перевыполнила задачу на ЧМ-2018

Голкипер сборной Россиирассказал о подготовке к матчу 1/4 финала ЧМ-2018 против команды Хорватии.

«Атмосфера позитивная, работается еще легче. Насчет того, что мы перевыполнили задачу, мы не согласны. Команда с этим не согласна.

Приятно, что отмечают у нашей команды характер, дух. Без него невозможно достигать результата. Но у нашей команды есть и другие полезные качества. И тактическая выучка, и правильные установки на игру тренерского штаба.

Но характер — приятно, что его отмечают. Все дружественные нам страны, братские народы за нас переживают. Поддержка не только наших граждан, но и граждан других стран нам важна.

Вратарь сборной Хорватии совершил несколько важных сейвов для своей сборной. Но ничего громче я не могу сказать. Все сборные в плей-офф стараются действовать надежнее», — приводит слова Габулова «Р-Спорт». 0