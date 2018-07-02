ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиТоп-10 неудачников чемпионатов мира: Месси, Кройф, Эйсебио
    Короче, ЧМ. 1 и 2 июля
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 18:52
    • Гол и пас Неймара вывели сборную Бразилии в четвертьфинал ЧМ-2018
  • 20:36
    • Кавани сохранил шансы сыграть в 1/4 финала ЧМ
  • 20:08
    • Осорио: Неймару не стоит так увлекаться актерским мастерством, это вредит футболу
  • 19:55
    • Компани и Лукаку с первых минут сыграют за Бельгию против Японии
    Все новости спорта

    Кавани сохранил шансы сыграть в 1/4 финала ЧМ

    Сборная Уругвая Сборная Франции Футбол Франции Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Португалии Португалия Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани избежал серьезной травмы и сохраняет шансы выйти на поле в четвертьфинальном матче чемпионата мира с командой Франции.

    Эдинсон Кавани
    Эдинсон Кавани
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Сборная Уругвая в матче 1/8 финала чемпионата мира победила команду Португалии со счетом 2:1. Кавани отметился дублем, но во втором тайме получил травму и был заменен.

  • Закат богов. Португалия едет домой
  • Вслед за Аргентиной чемпионат мира покидает Португалия
  • Вчера

    • Как сообщает Уругвайская ассоциация футбола (AUF), форвард в понедельник прошел обследование, по итогам которого у него было выявлено повреждение мышц левой ноги без разрыва мышечных волокон.

    В настоящее время игрок занимается по индивидуальной программе и проходит реабилитацию. Сроки восстановления не называются.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Остальные футболисты сборной Уругвая не имеют проблем со здоровьем перед четвертьфинальным матчем с командой Франции, который пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде.

    Кавани на этом мировом первенстве забил три мяча в четырех матчах.

    0

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • ЧМ-2018. Сборная группового этапа
  • 30/06/2018 в 13:40
    •
  • Прогноз
  • Бельгия — Япония
  • 1,62
  • Сегодня в 21:00
    •
    В центре внимания
    ‡агрузка...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Де Брейне и Лукаку помогут Бельгии выйти в четвертьфинал
  • Бельгия — Япония. Прогноз и ставки
  • 1,62
    •
  • Бельгия остановит хитрых «самураев»
  • Бельгия — Япония. Прогноз и ставки
  • 2,17
    •
  • Дель Потро стартует c разгрома в Лондоне
  • Хуан Мартин Дель Потро — Петер Гоевчик. Прогноз и ставки
  • 1,86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Каспер Шмейхель Футбол Великолепный Каспер и неизвестность для РоссииВыход хорватов в четвертьфинал ЧМ-2018 по итогам противостояния с Данией — в нашем обзоре прессы 14:530
  • 10:18
    • Салах продлил контракт с «Ливерпулем»
  • 14:27
    • СМИ: «Милан» подписал Рейну и Стринича
  • 13:55
    • Слепышев покинул НХЛ и усилил ЦСКА
    Александр Головин Футбол Трансферный дайджест. 19 июня — 2 июляГде будет играть Головин, за кем охотятся итальянские гранды, кого зовет Моуринью и другие трансферные новости последних дней 12:020
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Бразилия и Бельгия встретятся в 1/4
  • 3,35
    •
  • 20:21
    • Неймар: Не обеспокоен критикой, я здесь, чтобы играть и побеждать
  • 19:27
    • Де Хеа: Мы облажались на ЧМ, но поднимемся с колен
  • 19:12
    • Саутгейт: В матче с колумбийцами не хотим повторять ошибки Польши
    Фотогалерея ЧМ-2018. Бразилия — Мексика 2:0Сборная Бразилии в Самаре обыграла сборную Мексики и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу 18:12
  • 13:27
    • «Бавария» официально представила Ковача
  • 11:11
    • Стало известно, сколько получит РФС после выхода сборной России в 1/4 финала ЧМ
  • 10:54
    • Сампаоли будет уволен с поста главного тренера сборной Аргентины
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие