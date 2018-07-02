Кавани сохранил шансы сыграть в 1/4 финала ЧМ

Нападающий сборной Уругваяизбежал серьезной травмы и сохраняет шансы выйти на поле в четвертьфинальном матче чемпионата мира с командой Франции.

Сборная Уругвая в матче 1/8 финала чемпионата мира победила команду Португалии со счетом 2:1. Кавани отметился дублем, но во втором тайме получил травму и был заменен.

Как сообщает Уругвайская ассоциация футбола (AUF), форвард в понедельник прошел обследование, по итогам которого у него было выявлено повреждение мышц левой ноги без разрыва мышечных волокон.

В настоящее время игрок занимается по индивидуальной программе и проходит реабилитацию. Сроки восстановления не называются.

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Остальные футболисты сборной Уругвая не имеют проблем со здоровьем перед четвертьфинальным матчем с командой Франции, который пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде.

Кавани на этом мировом первенстве забил три мяча в четырех матчах.

Informe de Sanidad de la AUF sobre situación sanitaria de Edinson Cavani. pic.twitter.com/B4F6uw1Cgt — Selección Uruguaya (@Uruguay) 2 июля 2018 г.

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