Игроки сборной России перед матчем с Испанией обратились к болельщикам

К болельщикам обратились Роман Зобнин, Юрий Газинский, Денис Черышев и Илья Кутепов.
«Дорогие друзья, дорогие болельщики! Хочу вам сказать огромное спасибо за то, что поддерживали нас на протяжении трех матчей. Мы чувствовали вашу поддержку. Нас ждет очень тяжёлый матч с Испанией. Знаю, вы все придете на стадион, будете смотреть игру по телевизору. Мы выложимся на 100%. Поддерживайте нас, и мы будет вас радовать!» — сказал Зобнин.
«Ребят, всем большое спасибо за поддержку! Только вместе мы сможем добиться успеха. Мы ждемм от вас большой поддержки. Вместе мы сила!» — подчеркнул Газинский.
«Всем спасибо за поддержку! Ребят, мы постараемся идти дальше и пройти Испанию, чтобы вы гордились нами», — сказал Черышев.
«Дорогие болельщики! Огромное вам спасибо за такую теплую поддержку. Спасибо, что болеете за нас, поддерживаете. Впереди у нас очень важный матч с Испанией. Будем ждать вас на стадионе. Вместе мы сможем многое», — добавил Кутепов.
Игроки сборной России обратились к болельщикам накануне исторического матча 1/8 финала Чемпионата мира против Испании. Ваша горячая поддержка очень помогала команде на групповом этапе, а на стадии плей-офф мы нуждаемся в ней ещё больше! Играй за нас! За всех! За каждого! ⠀ #СборнаяРоссии #ЧМ2018 #ИспанияРоссия #ВместеМыКоманда #ЗаНасЗаВсехЗаКаждого
Напомним, матч Испания — Россия состоится 1 июля на стадионе «Лужники».