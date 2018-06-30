Игроки сборной России перед матчем с Испанией обратились к болельщикам

Игрокизаписали видеообращение к болельщикам перед матчем 1/8 финала ЧМ-2018 против

К болельщикам обратились Роман Зобнин, Юрий Газинский, Денис Черышев и Илья Кутепов.

«Дорогие друзья, дорогие болельщики! Хочу вам сказать огромное спасибо за то, что поддерживали нас на протяжении трех матчей. Мы чувствовали вашу поддержку. Нас ждет очень тяжёлый матч с Испанией. Знаю, вы все придете на стадион, будете смотреть игру по телевизору. Мы выложимся на 100%. Поддерживайте нас, и мы будет вас радовать!» — сказал Зобнин.

«Ребят, всем большое спасибо за поддержку! Только вместе мы сможем добиться успеха. Мы ждемм от вас большой поддержки. Вместе мы сила!» — подчеркнул Газинский.

«Всем спасибо за поддержку! Ребят, мы постараемся идти дальше и пройти Испанию, чтобы вы гордились нами», — сказал Черышев.

«Дорогие болельщики! Огромное вам спасибо за такую теплую поддержку. Спасибо, что болеете за нас, поддерживаете. Впереди у нас очень важный матч с Испанией. Будем ждать вас на стадионе. Вместе мы сможем многое», — добавил Кутепов.

Напомним, матч Испания — Россия состоится 1 июля на стадионе «Лужники».

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