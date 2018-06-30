Канте: Игра с Аргентиной улучшила наши шансы на мундиале

Полузащитник сборной Франциизаявил, что победа над сборной Аргентины изменила шансы французских футболистов на чемпионате мира по футболу в России в лучшую сторону.

Встреча, состоявшаяся в субботу в Казани, завершилась со счетом 4:3 в пользу сборной Франции, которая вышла в четвертьфинал.

«Это была очень важная игра для нас, мы хотели сыграть максимально хорошо, думаю, что мы сделали все, что в наших силах.

Теперь можем спокойно готовиться к следующему матчу. Игра с Аргентиной изменила наши шансы на мундиале в лучшую сторону», — цитирует Канте «Р-Спорт».

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«Это было великолепно, что тут еще скажешь. И все это знают», — отметил полузащитник сборной Франции Блез Матюиди. 0