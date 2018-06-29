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    Назначены арбитры на матч Испания — Россия

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    Стали известны имена арбитров, которые обслужат матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Испании и России.

    Бьорн Куйперс
    Бьорн Куйперс
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    Игру обслужит голландский рефери Бьорн Куйперс. Помогать ему будут судьи на линиях Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстр, четвёртый арбитр — француз Клеман Тюрпен.

    Матч Испания — Россия состоится 1 июля на стадионе «Лужники» в Москве, начало — в 17:00 мск.

    Встречу Хорватия — Дания, которая пройдёт в этот же день в Нижнем Новгороде (начало — в 21:00 мск), обслужит бригада аргентинца Нестора Питаны.

    Его ассистентами назначены Хуан Пабло Белатти и Эрнан Майдана, четвёртый рефери — парагваец Энрике Касерес.

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