Назначены арбитры на матч Испания — Россия

Игру обслужит голландский рефери Бьорн Куйперс. Помогать ему будут судьи на линиях Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстр, четвёртый арбитр — француз Клеман Тюрпен.
Матч Испания — Россия состоится 1 июля на стадионе «Лужники» в Москве, начало — в 17:00 мск.
Встречу Хорватия — Дания, которая пройдёт в этот же день в Нижнем Новгороде (начало — в 21:00 мск), обслужит бригада аргентинца Нестора Питаны.
Его ассистентами назначены Хуан Пабло Белатти и Эрнан Майдана, четвёртый рефери — парагваец Энрике Касерес.
Referee designations FWC 2018 Match 51: #ESP🆚#RUS (01 July):— FIFA Media (@fifamedia) 29 июня 2018 г.
(Round of 16)
Referee: Bjorn KUIPERS (NED)
ASR 1: Sander VAN ROEKEL (NED)
ASR 2: Erwin ZEINSTRA (NED)
4th Off. Clement TURPIN (FRA)
Res.Ass. Nicolas DANOS (FRA)@FIFAWorldCup pic.twitter.com/XpLePmzNCx