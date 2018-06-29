Назначены арбитры на матч Испания — Россия

Стали известны имена арбитров, которые обслужат матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными

Игру обслужит голландский рефери Бьорн Куйперс. Помогать ему будут судьи на линиях Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстр, четвёртый арбитр — француз Клеман Тюрпен.

Матч Испания — Россия состоится 1 июля на стадионе «Лужники» в Москве, начало — в 17:00 мск.

Встречу Хорватия — Дания, которая пройдёт в этот же день в Нижнем Новгороде (начало — в 21:00 мск), обслужит бригада аргентинца Нестора Питаны.

Его ассистентами назначены Хуан Пабло Белатти и Эрнан Майдана, четвёртый рефери — парагваец Энрике Касерес.

Referee designations FWC 2018 Match 51: #ESP🆚#RUS⁠ ⁠⁠⁠⁠(01 July):

(Round of 16)

Referee: Bjorn KUIPERS (NED)

ASR 1: Sander VAN ROEKEL (NED)

ASR 2: Erwin ZEINSTRA (NED)

4th Off. Clement TURPIN (FRA)

Res.Ass. Nicolas DANOS (FRA)@FIFAWorldCup pic.twitter.com/XpLePmzNCx — FIFA Media (@fifamedia) 29 июня 2018 г.

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