Мартинес недоволен игрой Янузая в матче против Англии

Главный тренер сборной Бельгиизаявил, что остался недоволен действиями полузащитника командыв матче против Англии (1:0).

В заключительной встрече группового этапа Янузай забил единственный гол. Бельгийцы, обыграв англичан, заняли первое место в группе.

«Честно говоря, у меня вчера сложилось двоякое впечатление от игры Янузая в матче против команды Англии.

За 86 минут игрового времени с одной стороны он проявил себя как техничный футболист высокого уровня, с другой — он не хотел идти вперед.

Я крайне разочарован его игрой, но надеюсь, что я все же ошибаюсь. Например, тот же Миши Батшуайи постоянно рвался вперед и старался обострять», — цитирует ТАСС Мартинеса.

Также тренер отметил, что негативный фон вокруг сборной Бельгии полностью отсутствует.

«Да, я слышал и читал в средствах массовой информации о том, что мы якобы хотим занять второе место и попасть в более легкую сетку плей-офф, однако команда вчера доказала, что готова бороться за самые высокие места на мировом первенстве в России.

Мы идем от матча к матчу, нам неважно с кем играть на стадии плей- офф и какие соперники будут дальше. Если ты рассчитываешь на легких соперников, то зачем вообще приезжать на чемпионат мира», — отметил Мартинес.

В матче 1/8 финала сборная Бельгии встретится с командой Японии, ставшей второй в группе H.

«Нас ждет крайне сложный и ответственный матч против команды Японии. Они играют на высоких скоростях и хорошо подготовлены физически.

Мы уже играли с ними товарищеский матч в ноябре в Брюгге и тогда они доказали, что могут при желании играть на равных с любым соперником на равных, при этом создав всего три-четыре момента.

Мы полностью сконцентрированы на предстоящем матче», — заключил тренер.

Матч пройдет 2 июля в Ростове-на-Дону, начало — 21:00 мск. 0