«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с полузащитником

Маруан Феллайни
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Новое соглашение «красных дьяволов» с 30-летним футболистом рассчитано до июня 2020 года и имеет опцию продления еще на сезон.
Бельгиец переехал на «Олд Траффорд» в 2013 году. С тех пор он провел за английскую команду 156 матчей и забил 20 голов.
Феллайни помог «Манчестер Юнайтед» выиграть Кубок Англии, Кубок лиги, Лигу Европы и Суперкубок Англии.
«Я очень рад, что Маруан остается с нами. Всегда верил в его желание играть здесь, поэтому рад подписанию нового контракта», — сказал наставник команды Жозе Моуринью.
Напомним, что Феллайни сейчас находится в России на чемпионате мира по футболу. 0