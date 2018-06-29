«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с полузащитником

«Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником

Новое соглашение «красных дьяволов» с 30-летним футболистом рассчитано до июня 2020 года и имеет опцию продления еще на сезон.

Бельгиец переехал на «Олд Траффорд» в 2013 году. С тех пор он провел за английскую команду 156 матчей и забил 20 голов.

Феллайни помог «Манчестер Юнайтед» выиграть Кубок Англии, Кубок лиги, Лигу Европы и Суперкубок Англии.

«Я очень рад, что Маруан остается с нами. Всегда верил в его желание играть здесь, поэтому рад подписанию нового контракта», — сказал наставник команды Жозе Моуринью.

Напомним, что Феллайни сейчас находится в России на чемпионате мира по футболу. 0