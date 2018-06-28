Сенегал — Колумбия 0:0 после первого тайма

В Самаре завершился первый тайм матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 среди команд группы Н.

Сенегал и Колумбия в первом тайме голов не забили — 0:0.

На 17-й минуте матча Давинсон Санчес сбил Садио Мане в штрафной сборной Колумбии. Арбитр Милорад Мажич сперва указал на «точку», но затем посмотрел видеоповтор и отменил свое решение.

На 31-й минуте матча Хосе Пекерман снял с игры Хамеса Родригеса, заменив его на Луиса Муриэля.

Напомним, Колумбии для выхода из группы нужно обыгрывать Сенегал или сыграть вничью и надеяться на поражение японцев. В параллельном матче группы Н Япония и Польша также играют вничью.

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