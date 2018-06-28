Сенегал — Колумбия 0:0 после первого тайма

Сенегал и Колумбия в первом тайме голов не забили — 0:0.
На 17-й минуте матча Давинсон Санчес сбил Садио Мане в штрафной сборной Колумбии. Арбитр Милорад Мажич сперва указал на «точку», но затем посмотрел видеоповтор и отменил свое решение.
На 31-й минуте матча Хосе Пекерман снял с игры Хамеса Родригеса, заменив его на Луиса Муриэля.
Напомним, Колумбии для выхода из группы нужно обыгрывать Сенегал или сыграть вничью и надеяться на поражение японцев. В параллельном матче группы Н Япония и Польша также играют вничью.
Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу
За ходом матча, статистикой и текущими коэффициентами букмекеров следить можно тут. 0