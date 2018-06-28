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    Сборная Туниса сыграет с Панамой в матче ЧМ-2018 без запасного вратаря

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Панамы Сборная Туниса Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Главный тренер сборной Туниса Набиль Маалул отметил перед матчем с Панамой, что в его команде на ЧМ-2018 остался только один здоровый вратарь, информирует The Mirror.

    Аймен Матлути
    Аймен Матлути
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    Два вратаря из заявки сборной Туниса на чемпионат мира – Муэз Ассан и Фарук Бен-Мустафа – получили травмы и больше не могут помочь команде.

    «Травмы опустошили нашу команду. Два вратаря получили травмы. У нас только Матлути остался. Возможно, заявим Бен Шерифию, который прибыл в Россию, но ждет разрешения от ФИФА. Если ФИФА допустит его в заявку, будет хорошо. Иначе у нас останется только Матлути», – сказал Маалула.

    Таким образом, в стартовом составе сборной Туниса выйдет последний из оставшихся в строю вратарей Аймен Матлути, а его потенциальным сменщиком будет нападающий Фахреддин Бен-Юссеф.

    Поединок между сборными Туниса и Панамы пройдет сегодня, 28 июня, в Саранске. Начало матча намечено на 21:00 по московскому времени. 0

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