Хонда: Хотим извиниться перед болельщиками за такой скучный футбол

Полузащитник сборной Японииизвинился перед болельщиками за скучную игру в концовке матча с командой Польши (0:1).

Последние минуты игры японцы просто катали мяч, не пытаясь забить: в параллельном матче Сенегал уступал Колумбии, и это устраивало Хонду и компанию.

За вялую концовку болельщики на стадионе освистали поляков и японцев.

«Мы решили задачу, и это самое важное на данный момент. Мы набрали достаточное количество очков, показали неплохой футбол в первых двух матчах.

Что касается сегодняшней игры, то мы понимаем позицию болельщиков, и хотим извиниться за такой скучный футбол», — цитирует ТАСС Хонду.

Несмотря на поражение, японцы заняли второе место в группе и вышли в плей-офф по дополнительным показателям: у сенегальцев было больше желтых карточек. 0