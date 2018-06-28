ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ерри МинаПодрыв на Мине. Драматичный вылет Сенегала с ЧМ-2018
  • 22:53
    • Тунис выиграл у Панамы и занял третье место в группе G
  • 22:50
    • Англия уступила Бельгии и вышла на Колумбию в 1/8 финала
  • 18:53
    • Гол Ерри Мины вывел сборную Колумбии в 1/8 финала ЧМ-2018
  • 18:53
    • Япония уступила Польше, но вышла в 1/8 финала ЧМ-2018
  • 23:06
    • Определились все пары 1/8 финала ЧМ-2018
    Все новости спорта

    Хонда: Хотим извиниться перед болельщиками за такой скучный футбол

    Сборная Японии Сборная Польши Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Полузащитник сборной Японии Кейсуке Хонда извинился перед болельщиками за скучную игру в концовке матча с командой Польши (0:1).

    Кейсуке Хонда
    Кейсуке Хонда
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Последние минуты игры японцы просто катали мяч, не пытаясь забить: в параллельном матче Сенегал уступал Колумбии, и это устраивало Хонду и компанию.

    За вялую концовку болельщики на стадионе освистали поляков и японцев.

    «Мы решили задачу, и это самое важное на данный момент. Мы набрали достаточное количество очков, показали неплохой футбол в первых двух матчах.

    Что касается сегодняшней игры, то мы понимаем позицию болельщиков, и хотим извиниться за такой скучный футбол», — цитирует ТАСС Хонду.

    Несмотря на поражение, японцы заняли второе место в группе и вышли в плей-офф по дополнительным показателям: у сенегальцев было больше желтых карточек. 0

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • Япония, Сенегал и Колумбия совсем запутались
  • 25/06/2018 в 06:02
    •
  • Прогноз
  • «Миннесота» — «Даллас»
  • 1,70
  • Послезавтра в 03:00
    •
    В центре внимания
    ‡агрузка...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Подтвердит ли «Миннесота» статус домашней команды?
  • «Миннесота» — «Даллас». Прогноз и ставки
  • 1,70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Сборная Бельгии на самом успешном для себя ЧМ-1986 года в Мексике Футбол Кто к нам с мячом придет? БельгияКулменас и ван Химст, эпоха Ги Тиса, золотое поколение 2000-х и полуфинал 1986 года. История сборной Бельгии на чемпионатах мира по футболу 14:510
  • 17:28
    • Хиддинк: Противостояние России и Испании будет сложным для обеих сторон
  • 17:13
    • Кабальеро: Получал угрозы, но теперь моя ошибка стала анекдотом
  • 16:50
    • СМИ: «Реал» снизил сумму отступных за Роналду
    Фотогалерея ЧМ-2018. Панама — Тунис 1:2Сборные Панамы и Туниса сыграли свой последний матч на чемпионате мира. Победу одержали африканцы 22:47
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Кофейщики» нацелились на первое место в группе
  • 3,62
    •
  • 22:39
    • Экс-игрок «Реала» продлил контракт с «Наполи»
  • 22:39
    • Хонда: Хотим извиниться перед болельщиками за такой скучный футбол
  • 22:30
    • Санчес: В моменте с падением Мане я сыграл в мяч
    Фотогалерея ЧМ-2018. Япония — Польша 0:1Сборные Польши и Японии провели последнюю встречу отборочного этапа ЧМ-2018 в Волгограде. Матч завершился победой поляков 18:49
  • 15:51
    • Фернандес: Играть можно со всеми
  • 14:57
    • «Рубин» подписал защитника «Гранады»
  • 14:40
    • Черчесов выступил «переводчиком» Хиддинка перед игроками сборной России
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие