Хиддинк: Противостояние России и Испании будет сложным для обеих сторон

Экс-главный тренерпрокомментировал выступление россиян на ЧМ-2018, а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи хозяев турнира со

«Подготовка к турниру у россиян прошла не лучшим образом, но по ходу чемпионата сборная выросла на глазах. Поэтому сейчас она полна сил — на игру с Испанией у российской команды большие планы. Конечно, у испанцев огромный опыт, к тому же для ряда игроков это последний крупный турнир, так что, полагаю, они будут бороться до конца. Но Россия ярко проявила себя в двух первых матчах, поэтому их очное противостояние будет сложным для обеих сторон», — цитирует Хиддинка «Спорт-Экспресс».

«В российской команде есть несколько игроков в центре поля, которые нравятся мне особенно. Молодой полузащитник Головин — отличный игрок. Россия сильна и в атаке — оба нападающих очень опасны. Может ли Россия выбить Испанию? На этом турнире ряд сильных команд уже отправился домой, так что всем фаворитам стоит быть осторожными.

Уверен, в "Лужниках" будет невероятная атмосфера, но это не должно повлиять на испанских футболистов — у них достаточно опыта, чтобы справиться с таким давлением. Испания не очень хорошо начала чемпионат, но великие команды набирают скорость по ходу турнира», — также отметил нидерландский тренер.

Напомним, матч Испания — Россия состоится 1 июля. 0