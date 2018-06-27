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    Тренер сборной Панамы: Мечтаем обыграть Тунис и вписать в историю наши имена

    Сборная Панамы Сборная Туниса Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Главный тренер сборной Панамы Эрнан Гомес заявил, что его команда желает победить команду Туниса на чемпионате мира 2018 года, вписав тем самым в историю свои имена.

    Эрнан Гомес
    Эрнан Гомес
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    Команда Панамы, впервые в истории попавшая на чемпионат мира, сыграет в четверг на «Мордовия Арене» в Саранске свой последний матч на мундиале в России против сборной Туниса.

    Обе команды перед последним туром не имеют очков в активе и потеряли шансы на выход в 1/8 финала. Панамцы проиграли сборным Бельгии (0:3) и Англии (1:6).

    «Мы в Саранске сделаем все для того, чтобы добиться хорошего результата. Как и все предыдущие игры, этот матч тоже будет трудным. Здесь мы не фавориты, а аутсайдеры, но хотели бы получить хотя бы одно очко.

    Панамские игроки чемоданы не собирали, и каждая положительная эмоция важна. Если мы получим три очка, то впишем свои имена в историю панамского футбола.

    Мы все-таки и с Англией комфортно играли, были уравновешенными. В таком же духе мы будем играть и с Тунисом. Мы мечтаем выиграть завтра.

    Я думаю, что я научился многому. Наши противники научили нас многому. Мы поняли, что нужно быть лучше организованными. Когда проигрываешь 1:6, получаешь жестокий урок, но нужный.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Наш вратарь провел не лучший матч, нам нужно добавить концентрации, этого нам пока не хватает. Надеюсь, что мы извлечем пользу из этого турнира и отберемся на чемпионат мира в Катаре.

    Некоторые команды приглашают меня тренером, но сейчас я хочу работать со сборной Панамы», — рассказал Гомес «Р-Спорт». 0

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