Тренер сборной Панамы: Мечтаем обыграть Тунис и вписать в историю наши имена

Главный тренер сборной Панамызаявил, что его команда желает победить команду Туниса на чемпионате мира 2018 года, вписав тем самым в историю свои имена.

Команда Панамы, впервые в истории попавшая на чемпионат мира, сыграет в четверг на «Мордовия Арене» в Саранске свой последний матч на мундиале в России против сборной Туниса.

Обе команды перед последним туром не имеют очков в активе и потеряли шансы на выход в 1/8 финала. Панамцы проиграли сборным Бельгии (0:3) и Англии (1:6).

«Мы в Саранске сделаем все для того, чтобы добиться хорошего результата. Как и все предыдущие игры, этот матч тоже будет трудным. Здесь мы не фавориты, а аутсайдеры, но хотели бы получить хотя бы одно очко.

Панамские игроки чемоданы не собирали, и каждая положительная эмоция важна. Если мы получим три очка, то впишем свои имена в историю панамского футбола.

Мы все-таки и с Англией комфортно играли, были уравновешенными. В таком же духе мы будем играть и с Тунисом. Мы мечтаем выиграть завтра.

Я думаю, что я научился многому. Наши противники научили нас многому. Мы поняли, что нужно быть лучше организованными. Когда проигрываешь 1:6, получаешь жестокий урок, но нужный.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Наш вратарь провел не лучший матч, нам нужно добавить концентрации, этого нам пока не хватает. Надеюсь, что мы извлечем пользу из этого турнира и отберемся на чемпионат мира в Катаре.

Некоторые команды приглашают меня тренером, но сейчас я хочу работать со сборной Панамы», — рассказал Гомес «Р-Спорт». 0