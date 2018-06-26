Ирвайн заявил о важности быть безжалостным на чемпионате мира

Полузащитник сборной Австралиипрокомментировал поражение в матче ЧМ-2018 с командой Перу (0:2).

«Конечно, есть разочарование. Мы много сил вложили, готовились несколько недель, а до этого – несколько лет. Говорили в раздевалке о том, что каждый должен вносить свою лепту, приложить максимум усилий. Хотели выйти на этот матч и выложиться, особенно после первых двух игр. Нам казалось, что мы можем больше. Потом подведем итоги и поймем, что из этого опыта можно вынести. Пока все на эмоциях.

Мы играли неплохо, но не хватало завершения. При этом очень неудачно пропускали. Конечно, первый мяч нам забили после потрясающего удара, а вот второй после рикошета. А больше соперник ничего и не создал.

Иногда это жестокая игра, но на таком уровне надо уметь быть безжалостным. К сожалению, сегодня у нас этого не получилось. Нам не хватало последнего паса. На таком уровне надо быть безжалостным, или тебя накажут. Все могли сыграть лучше. Возможно, тогда все сложилось бы иначе», — приводит слова Ирвайна «Чемпионат». 0