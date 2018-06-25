Испания — Марокко 2:2, обзор матча

Сборнаяупустила победу над командойв матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018.

Поединок группы B, который состоялся в Калининграде, завершился со счетом 2:2.

Марокканцы вышли вперед достаточно неожиданно уже на 14-й минуте: Халид Бутаиб воспользовался ошибкой защитника, вышел один на один и переиграл Давида Де Хеа. У Бутаиба была еще одна возможность, но на этот раз кипер спас испанцев.

Европейцы отыгрались достаточно быстро — уже спустя пять минут. Андрес Иньеста ворвался в штрафную, отдал пас на Иско, которому оставалось расстрелять ворота с близкого расстояния. В дальнейшем Испания владела преимуществом и создала несколько опасных моментов, но в завершающей стадии что-то в последний момент не складывалось.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

После перерыва марокканцы практически всей командой отошли к своим воротам и ждали шанса на контратаках. У европейцев впереди мало что получалось — все ограничивалось тотальным владением мячом.

В итоге на 81-й минуте Юссеф Эн Незири точным ударом головой после подачи с углового вывел Марокко вперед. Испанцы продолжили атаковать и сумели спасти ничью. В дополнительное время Яго Аспас замкнул пас партнера пяткой, а судья Ирматов сначала не засчитал гол из-за офсайда, однако сразу изменил свое решение благодаря системе видеоповторов.

Таким образом, сборная Испании выиграла свою группу, набрав пять очков, и стала соперником сборной России в 1/8 финала турнира.