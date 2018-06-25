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    Испания спасла ничью в матче с Марокко и вышла на Россию

    Испания — Марокко 2:2, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Испании Футбол Испании Сборная Марокко Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Марокко упустила победу над командой Испании в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018.

    Испанцы избежали поражения
    Испанцы избежали поражения
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    Поединок группы B, который состоялся в Калининграде, завершился со счетом 2:2.

    Марокканцы вышли вперед достаточно неожиданно уже на 14-й минуте: Халид Бутаиб воспользовался ошибкой защитника, вышел один на один и переиграл Давида Де Хеа. У Бутаиба была еще одна возможность, но на этот раз кипер спас испанцев.

  • ЧМ-2018. Испания — Марокко 2:2
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    • Европейцы отыгрались достаточно быстро — уже спустя пять минут. Андрес Иньеста ворвался в штрафную, отдал пас на Иско, которому оставалось расстрелять ворота с близкого расстояния. В дальнейшем Испания владела преимуществом и создала несколько опасных моментов, но в завершающей стадии что-то в последний момент не складывалось.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    После перерыва марокканцы практически всей командой отошли к своим воротам и ждали шанса на контратаках. У европейцев впереди мало что получалось — все ограничивалось тотальным владением мячом.

    В итоге на 81-й минуте Юссеф Эн Незири точным ударом головой после подачи с углового вывел Марокко вперед. Испанцы продолжили атаковать и сумели спасти ничью. В дополнительное время Яго Аспас замкнул пас партнера пяткой, а судья Ирматов сначала не засчитал гол из-за офсайда, однако сразу изменил свое решение благодаря системе видеоповторов.

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    • Таким образом, сборная Испании выиграла свою группу, набрав пять очков, и стала соперником сборной России в 1/8 финала турнира.

    Чемпионат мира-2018. Группа В
    Испания — Марокко 2:2
    Голы: Иско, 19, Аспас, 90+2 — Бутаиб, 14, Эн Незири, 81Испания: Де Хеа — Карвахаль, Пике, Рамос, Альба — Бускетс, Тиаго (Асенсио, 74) — Силва (Родриго, 84), Иньеста, Иско — Коста (Аспас, 74)Марокко: Мунир — Дирар, Да Кошта, Саисс, Хакими — Буссуфа, Эль Ахмади — Н. Амрабат, Зиех (Бухаддуз, 85), Беланда (Фажр, 63) — Бутаиб (Эн Незири, 72)Предупреждения: Эль Ахмади, Н. Амрабат, Да Кошта, Буссуфа, Мунир, Хакими, Фажр
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