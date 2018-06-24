Англия — Панама 5:0 после первого тайма

Сборнаягромит команду(5:0) после первого тайма матча группового этапа чемпионата мира по футболу в квартете G. Поединок проходит в Нижнем Новгороде.

По ходу всего тайма преимущество во владении мяча было у британцев, а панамские защитники не справлялись с давлением соперника.

На восьмой минуте Джон Стоунз расстрелял ворота Панамы головой после навеса с углового. На 20-й минуте британцы заработали пенальти, который реализовал Гарри Кейн. На 36-й минуте Джесси Лингард получил передачу и классным ударом отправил мяч в верхний угол ворот.

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Практически сразу англичане получили право на штрафной, Пенедо отбил первый удар, но Джон Стоунз первым оказался на добивании. Точку перед перерывом поставил Гарри Кейн с помощью еще одного пенальти — Стоунза придержали в штрафной.

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