Стуани: Сборная России показывает скоростной футбол

Нападающийподелился ожиданиями от предстоящей встречи сов третьем туре групповой стадии ЧМ-2018, а также назвал сильные стороны российской команды.

«Для нас важно выиграть эту встречу, но будет непросто добиться положительного результата. Во всех матчах очень упорная борьба, и большинство команд играет в закрытый футбол. Конечно, мы ставим задачу занять первое место в группе. Нам хочется улучшить свою игру, чтобы к 1/8 финала подойти с большей уверенностью в собственных силах», — цитирует Стуани ТАСС.

«У нас есть хорошая возможность улучшить имидж нашей команды, поэтому нам нужно верить в себя. Сборная России — хорошая команда, которая показывает скоростную игру. У них очень динамичный футбол», — добавил уругваец.

Матч Уругвай — Россия состоится 25 июня. Напомним, обе сборные набрали по 6 очков в двух первых турах и теперь разыграют первое место в группе.