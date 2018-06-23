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    Китайский клуб готов платить Промесу 6,5 миллиона евро за сезон

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    Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес попал в сферу интересов китайского клуба, утверждает Fichajes.

    Квинси Промес
    Квинси Промес
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    Как стало известно изданию, представители футболиста сборной Нидерландов ведут переговоры с руководством китайского клуба.

    Китайцы предлагают Промесу трехлетний контракт с окладом 6,5 миллиона евро за сезон. Также предусмотрены различные бонусы, которые будут зависеть от результативности игрока.

    Представители Промеса требуют увеличить оклад до 10 миллионов за сезон, что может сорвать сделку.

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