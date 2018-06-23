Китайский клуб готов платить Промесу 6,5 миллиона евро за сезон

Полузащитник московского «Спартака»попал в сферу интересов китайского клуба, утверждает Fichajes.

Как стало известно изданию, представители футболиста сборной Нидерландов ведут переговоры с руководством китайского клуба.

Китайцы предлагают Промесу трехлетний контракт с окладом 6,5 миллиона евро за сезон. Также предусмотрены различные бонусы, которые будут зависеть от результативности игрока.

Представители Промеса требуют увеличить оклад до 10 миллионов за сезон, что может сорвать сделку.

В прошлом сезоне форвард провел 38 матчей, в которых забил 21 гол и сделал 10 результативных передач.