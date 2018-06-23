ЧМ-2018. Бельгия – Тунис: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес выставил на игру тот же состав, что в первом туре победил Панаму (3:0).
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Бойата, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брейне, Карраско, Мертенс, Азар, Лукаку.
Тунис: Бен-Мустафа, С. Бен-Юссеф, Мерия, Бронн, Малул, Бадри, Сасси, Скири, Хауи, Ф. Бен-Юссеф, Хазри.
Встреча пройдет в Москве на «Открытие Арене» и начнется в 15:00 мск. Главный арбитр – Джейр Маруффо из США.
В первом туре Бельгия разгромила Панаму (3:0), а Тунис потерпел поражение от Англии (1:2).
Букмекеры в матче отдают предпочтение сборной Бельгии. Коэффициент на ее победу — 1,37. Успех Туниса оценивается коэффициентом 11,92. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.
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