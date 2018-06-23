Азар: У Бельгии хорошая команда, мы способны далеко пройти

Бельгийцы 23 июня в Москве разгромили команду Туниса со счетом 5:2, Азар забил два мяча и был признан лучшим игроком матча.
Ранее сборная Бельгии в первом матче на групповом этапе чемпионата мира разгромила панамцев — 3:0.
«У нас хорошая команда, мы способны далеко пройти. Сегодня мы сильнее, чем четыре года назад.
Мы знали, что сборная Туниса будет играть на победу, мы не давали им пространства, и это позволило нам легко играть против них.
У меня небольшое повреждение, но, думаю, уже завтра все будет в порядке», — отметил Азар.
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Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку забил в ворота тунисцев два гола и довел количество своих мячей до четырех, догнав в гонке бомбардиров португальца Криштиану Роналду.
«Ромелу, думаю, полностью заслужил свои голы. Он серьезно работает на тренировках, он забивает решающие голы, мне удобно играть вместе с ним, мы прекрасно понимаем друг друга.
У нас отличная команда, но Ромелу нападающий, и его задача – забивать голы. Думаю, он прекрасно с этим справляется, он сейчас в хорошей форме и демонстрирует это», — приводит слова игрока «Р-Спорт».