Эриксен: После матча с австралийцами мне VAR не очень нравится

Полузащитник сборной Дании по футболузаявил, что по итогам двух матчей группового этапа чемпионата мира в России ему не очень нравится система видеопомощи арбитрам (VAR).

Датчане в четверг в Самаре сыграли вничью со сборной Австралии (1:1). На гол Эриксена австралийцы ответили точным ударом Миле Единака с пенальти, назначенного после использования VAR.

«Думаю, после сегодняшнего дня мне VAR не очень нравится. Второй раз подряд она играет против нас.

Мы должны были получить штрафной прямо перед этим моментом. Может, в случае штрафных тоже надо вводить VAR?

Мы ожидали, что игра будет очень трудной. Начали мы очень хорош, забили гол в первые десять минут. Но потом игра изменилась, нам пришлось защищаться.

Я считаю, что сборная Австралии не просто так вышла на чемпионат мира, это очень сильная команда», — цитирует Эриксена «Р-Спорт».

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В стартовом матче на турнире датчане обыграли команду Перу (1:0), при этом в первом тайме в их ворота также был назначен 11-метровый, который не реализовал Кристиан Куэва.