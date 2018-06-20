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    Гол Суареса вывел сборную Уругвая в 1/8 финала ЧМ-2018

    Уругвай — Саудовская Аравия 1:0, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Уругвая Сборная Саудовской Аравии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Уругвая одержала победу над командой Саудовской Аравии (1:0) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу проходящего в России.

    Луис Суарес
    Луис Суарес
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    Поединок 2-го тура группы А прошел в Ростове-на-Дону. Главный арбитр матча — Клеман Тюрпен из Франции.

    Единственный мяч был забит на 25-й минуте матча. Сборная Уругвая заработала угловой на левом фланге. Голкипер саудовцев Аль-Оваис очень неудачно сыграл на выходе при навесе от флажка, мяч прилетел к Луису Суаресу, который расстрелял пустые ворота.

  • ЧМ-2018. Уругвай — Саудовская Аравия 1:0
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    • Сборная Уругвая набрала 6 очков, заняв второе место в группе А и обеспечив себе выход в 1/8 финала. Возглавляет группу сборная России, 19 июня обыгравшая Египет (3:1).

    В первом туре группы А Уругвай обыграл Египет (1:0), а Саудовская Аравия была разгромлена Россией (0:5).

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    В матче третьего тура сборная России 25 июня сыграет в Самаре с командой Уругвая, а Египет встретится в Волгограде со сборной Саудовской Аравии.

    Сборные Египта и Саудовской Аравии потеряли шансы выйти в плей-офф турнира.

    ЧМ-2018. Группа А. 2-й тур
    Уругвай — Саудовская Аравия — 1:0 (1:0)
    Гол: Луис Суарес, 23 — угловойУругвай: Муслера, Варела, Годин, Хименес, Касерес, Санчес (Нандес, 82), Бентанкур, Весино (Торрейра, 59), Родригес (Лаксальт, 59), Кавани, Луис СуаресСаудовская Аравия: Аль-Оваис, Аль-Бураик, Аль-Булаихи, О.Хавсави, Аль-Шахрани, Бахбри (Канно, 75), Отаиф, Аль-Джассам (Аль-Мокахви, 44), Аль-Фарадж, Аль-Давсари, Аль-Муваллад (Аль-Сахлави, 78)
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