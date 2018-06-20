ЧМ-2018. Уругвай — Саудовская Аравия: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составы на матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сыграют сборные

Уругвай: Муслера, Варела, Годин, Хименес, Касерес, К. Родригес, Санчес, Весино, Бентанкур, Кавани, Суарес.

Саудовская Аравия: Аль-Овайс, Аль-Шахрани, У. Хавсави, Аль-Булайхи, Аль-Бурайк, Аль-Фарадж, Бахебри, Аль-Джассим, Отайф, Аль-Доссари, Аль-Муваллад.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

В первом туре группы А Уругвай обыграл Египет (1:0), а Саудовская Аравия была разгромлена Россией (0:5).

Главный арбитр матча — Клеман Тюрпен из Франции. Поединок пройдет в Ростове. Начало — в 18:00.

Букмекеры в матче отдают победу сборной Уругвая. Коэффициент на ее победу 1,20. Победа Саудовской Аравии оценивается в среднем в 18,30. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.