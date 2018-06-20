Защитник «Анжи» перешел в «Крылья Советов»

«Футбольный клуб "Анжи" от души благодарит Владимира за проведенные матчи в составе нашей команды и желает ему успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы махачкалинского клуба.
В сезоне-2017/18 28-летний Полуяхтов провел за дагестанский клуб 29 матчей, забив 3 мяча. В стыковых играх с «Енисеем» он стал автором еще 2 голов.
Гол Владимира в ворота «Енисея» был признан болельщиками «Анжи» самым красивым в сезоне, а сам Полуяхтов – лучшим игроком сезона.
Также состав самарского клуба пополнили защитник Никита Чичерин, последним клубом которого был «Енисей», и голкипер Михаил Опарин, игравший за «Тосно».
«Крылья» также продлили контракты с действующими игроками команды: защитником Михаилом Тихоновым, а также полузащитниками Аланом Чочиевым, Евгением Башкировым, Азером Алиевым и Олегом Ланиным.
Защитник Владимир Полуяхтов заключил контракт с «Крыльями Советов».— ФК «Анжи» (@fc_anji) 20 de junho de 2018
Футбольный клуб «Анжи» от души благодарит Владимира за проведённые матчи в составе нашей команды и желает ему успехов в дальнейшей карьере!https://t.co/apMHwXaVu6 pic.twitter.com/l9hcaDAbL0