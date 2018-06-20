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    В Англии расследуют нацистские приветствия фанатов в Волгограде

    Между тем Скандалы Болельщики Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Англии Футбол Англии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Английская полиция совместно с Футбольной ассоциацией (FA) расследуют нацистские приветствия двух английских фанатов в Волгограде, информирует The Guardian.

    Фанаты сборной Англии
    Фанаты сборной Англии
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    Видеозапись, на которой английские фанаты демонстрируют скандальные приветствия в одном из баров, ранее появилась в интернете.

    «Мы решительно осуждаем поведение людей на этом видео. Совместно с соответствующими органами, включая следственную группу полиции, работаем над тем, чтобы опознать людей на видео и принять необходимые меры.

    Позорное поведение людей на этом видео не отражает ценности большинства английских футбольных болельщиков, поддерживающих команду в России», — заявил пресс-секретарь FA.

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