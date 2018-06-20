В Англии расследуют нацистские приветствия фанатов в Волгограде

Английская полиция совместно с Футбольной ассоциацией (FA) расследуют нацистские приветствия двух английских фанатов в Волгограде, информирует The Guardian.

Видеозапись, на которой английские фанаты демонстрируют скандальные приветствия в одном из баров, ранее появилась в интернете.

«Мы решительно осуждаем поведение людей на этом видео. Совместно с соответствующими органами, включая следственную группу полиции, работаем над тем, чтобы опознать людей на видео и принять необходимые меры.

Позорное поведение людей на этом видео не отражает ценности большинства английских футбольных болельщиков, поддерживающих команду в России», — заявил пресс-секретарь FA.

Напомним, что Англия обыграла Тунис в Волгограде со счетом 2:1.