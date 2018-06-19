Английский болельщик попал в ДТП под Волгоградом

50-летний английский болельщик перевернулся на авто в ДТП на подъезде к Волгограду.

«ДТП произошло в Светлоярском районе. В аварии пострадал гражданин Великобритании. С переломом плеча и ушибами он доставлен в больницу №25 Волгограда. За его состоянием наблюдают медики», — сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона.

Англичанин надеялся, что успеет попасть на матч, но травма не позволила ему попасть на него. Медики установили в палате болельщика телевизор, чтобы тот мог посмотреть поединок.

Напомним, матч между сборными Англии и Туниса прошел в понедельник, 18 июня, на стадионе «Волгоград Арена» и закончился со счетом 2:1 в пользу британской команды.