Польша — Сенегал 0:1 после первого тайма

Сборнаяобыгрывает команду(1:0) после первого тайма матча группового этапа чемпионата мира в России. Поединок проходит в

Поляки начали встречу с двумя ударными форвардами на острие — Миликом и Левандовски. Тем не менее, практически никаких действительно острых моментов у нападающих европейской сборной не было.

Польша реже владела мячом, а сенегальцы успешно атаковали через фланги — вперед регулярно шли реактивные Мане и Ньянг.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Единственный мяч был забит на 38-й минуте, когда Идрисса Гуйе решился на удар из-за пределов штрафной. Мяч летел не в створ ворот, но ситуацию «исправил» польский защитник Тьяго Сионек, который случайно подправил мяч в сетку.

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