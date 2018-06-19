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    Сенегал обыгрывает Польшу после первого тайма благодаря автоголу

    Польша — Сенегал 0:1 после первого тайма

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Польши Сборная Сенегала Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Сенегала обыгрывает команду Польши (1:0) после первого тайма матча группового этапа чемпионата мира в России. Поединок проходит в Москве.

    Африканцы забили благодаря рикошету
    Африканцы забили благодаря рикошету
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    Поляки начали встречу с двумя ударными форвардами на острие — Миликом и Левандовски. Тем не менее, практически никаких действительно острых моментов у нападающих европейской сборной не было.

    Польша реже владела мячом, а сенегальцы успешно атаковали через фланги — вперед регулярно шли реактивные Мане и Ньянг.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Единственный мяч был забит на 38-й минуте, когда Идрисса Гуйе решился на удар из-за пределов штрафной. Мяч летел не в створ ворот, но ситуацию «исправил» польский защитник Тьяго Сионек, который случайно подправил мяч в сетку.

    За ходом матча, статистикой и текущими коэффициентами букмекеров можно следить тут.

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