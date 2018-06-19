Аль-Джассим: Забыли поражение от России уже на следующий день

Полузащитник сборной Саудовской Аравиисообщил, что футболисты его команды в матче группового этапа чемпионата мира в России с командой Уругвая постараются оправдать ожидания болельщиков.

Сборная Саудовской Аравии 20 июня на «Ростов Арене» сыграет с уругвайцами в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.

В первом туре команда Саудовской Аравии проиграла сборной России со счетом 0:5, а уругвайцы победили египтян (1:0).

«Завтрашний матч будет очень сложным. Мы уже прошли крайне сложный матч. Нам не удалось оправдать ожидания наших болельщиков в игре с Россией.

Надеюсь, завтра у нас получится оправдать их надежды. В игре с Уругваем мы постараемся улучить свой имидж.

На чемпионате мира всегда много неожиданностей происходит, мы намерены показать себя правильно в завтрашней игре.

В футболе все возможно, все бывает. Но все определяется счетом и турнирными таблицами… Мы уже проходили подобные поражения, как от сборной России, надо уметь проходить это.

Мы будем фокусироваться на позитиве. Мы на следующий же день забыли поражение от России. Мы хотим наполнить счастьем сердца наших болельщиков в завтрашнем матче», — приводит слова игрока «Р-Спорт».