Воронин: О силе сборной России нельзя судить по матчу против Саудовской Аравии

Экс-нападающий московскогоподелился впечатлениями от разгромной победынадв матче-открытии ЧМ-2018.

«Не могу назвать Саудовскую Аравию колхозом. На чемпионат мира откровенно слабые команды не приезжают», — отметил Воронин в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Просто саудитам не повезло, что им пришлось играть в матче-открытия. Давление сумасшедшее. От России все ждали только победы. Но о силе вашей сборной точно нельзя судить по этому результату. Египет гораздо крепче. Я уж не говорю про Уругвай. Да и Аравия не такая уж безнадежная», — подчеркнул украинец.

Напомним, Россия разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. 19 июня россияне сыграют во втором туре против сборной Египта.