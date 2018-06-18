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    Воронин: О силе сборной России нельзя судить по матчу против Саудовской Аравии

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    Экс-нападающий московского «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин поделился впечатлениями от разгромной победы сборной России над сборной Саудовской Аравии в матче-открытии ЧМ-2018.

    Андрей Воронин
    Андрей Воронин
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    «Не могу назвать Саудовскую Аравию колхозом. На чемпионат мира откровенно слабые команды не приезжают», — отметил Воронин в интервью «Спорт-Экспрессу».

    «Просто саудитам не повезло, что им пришлось играть в матче-открытия. Давление сумасшедшее. От России все ждали только победы. Но о силе вашей сборной точно нельзя судить по этому результату. Египет гораздо крепче. Я уж не говорю про Уругвай. Да и Аравия не такая уж безнадежная», — подчеркнул украинец.

    Напомним, Россия разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. 19 июня россияне сыграют во втором туре против сборной Египта.

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