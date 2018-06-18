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    Витсель выйдет в стартовом составе сборной Бельгии на матч с Панамой

    ЧМ-2018. Бельгия — Панама: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Бельгии Сборная Панамы Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Стали известны составы сборных Бельгии и Панамы на матч группового турнира чемпионата мира-2018. С первых минут в составе бельгийцев на поле появится бывший хавбек «Зенита» Аксель Витсель. Томас Фермален и Венсан Компани пропустят встречу из-за травм.

    Аксель Витсель
    Аксель Витсель
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    Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Боята, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брёйне, Карраско, Мертенс, Азар, Лукаку.

    Панама: Пенедо, Мурильо, Эскобар, Р. Торрес, Дэвис, Гомес, Купер, Годой, Х. Родригес, Перес, Г. Торрес.

    Встреча пройдет в Сочи на стадионе «Фишт», начало в 18:00 по московскому времени.

    Букмекеры в матче отдают победу сборной Бельгии. Коэффициент на ее победу 1,25. Победа Панамы оценивается в среднем в 18,00. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.

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