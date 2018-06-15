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    Роналду повторил бомбардирский рекорд Пушкаша

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    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оформил хет-трик в поединке против Испании (3:3) в рамках группового этапа чемпионата мира.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
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    Форвард установил личный рекорд результативности на одном турнире. В 2006, 2010 и 2014 годах Роналду ограничивался одним точным ударом.

    Игрок мадридского «Реала» сравнялся с венгром Ференцом Пушкашом, который ранее единолично лидировал в списке лучших бомбардиров европейских сборных, имея на своем счету 84 гола.

    При этом лучшим бомбардиром в истории Португалии остается Эйсебио, который забил девять голов, тогда как у Криштиану их в настоящий момент только шесть.

    Кроме того, Роналду стал четвертым футболистом в истории, отметившимся голами на четырех чемпионатах мира. В одном ряду с ним — Мирослав Клозе, Пеле и Уве Зеелер.

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