Роналду повторил бомбардирский рекорд Пушкаша

Нападающийоформил хет-трик в поединке против(3:3) в рамках группового этапа чемпионата мира.

Криштиану Роналду Getty Images 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

Форвард установил личный рекорд результативности на одном турнире. В 2006, 2010 и 2014 годах Роналду ограничивался одним точным ударом.

Игрок мадридского «Реала» сравнялся с венгром Ференцом Пушкашом, который ранее единолично лидировал в списке лучших бомбардиров европейских сборных, имея на своем счету 84 гола.

При этом лучшим бомбардиром в истории Португалии остается Эйсебио, который забил девять голов, тогда как у Криштиану их в настоящий момент только шесть.

Кроме того, Роналду стал четвертым футболистом в истории, отметившимся голами на четырех чемпионатах мира. В одном ряду с ним — Мирослав Клозе, Пеле и Уве Зеелер.